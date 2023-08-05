İstanbul’un göbeğindeki Akbelenler

15 Temmuz darbe girişiminden sonra askeri kışlaların kent dışına taşınmasıyla boşalan ve yeşil alan yapılacağı sözü verilen askeri araziler bir bir imara açılıyor. Arazi içindeki ağaçlar da kesiliyor. İstanbul Kartal'daki askeri arazi de ticaret ve konut alanı ilan edilip imara açıldı. Şu an arazide ağaçlar yerine konutlar yükseliyor. Bölge halkı ağaçların kesilmesine tepki gösteriyor.

Batuhan SERİM

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İstanbul Kartal’daki askeri arazinin ticaret ve konut alanı ilan edilip imara açılmasıyla birlikte ağaçlık alanlarda inşaat yerine inşaatlar yükselmeye başladı.

SÖZCÜ TV’den Nedim Bayhan ve İsmail Işık, konuyu yaptıkları haber ile gündeme taşıdı.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından AKP hükümeti askeri alanları şehir dışına taşımış ve o arazilerin yeşil alan olarak kullanılacağını açıklamıştı.

2017 yılında konuyla ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, arazilerin yeşil alan olarak korunacağı talimatını verdiğini söylemişti.

SÖZ VERİLDİĞİ GİBİ OLMADI

Ancak yapılan açıklamaların aksine, boşaltılan 18 arazi projelendirildi, 8’ine lüks konut yapıldı. Bu durum akıllara, “Talimata mı uyulmadı yoksa sözler mi unutuldu” sorusunu getirdi. O askeri alanlardaki yeşillikten eser kalmadı, birçoğu ranta kurban gitti. Son olarak İstanbul Kartal’daki askeri alan da şu anda imara açılmış durumda. İnşaat hız kesmeden devam ediyor, binalar yükseliyor.

“BAŞKA YER Mİ YOK İSTANBUL’DA”

Bu duruma tepki gösteren bölge halkı ağaçların kesilmesine “Başka bir yer mi yok İstanbul’da… Burası resmen boşaltıldı, askeri alandı, hep ormandı burası. Ağaçlar kesildi” diyerek dert yandı. Ayrıca toz toprak içinde yaşamak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

“SON YEŞİL ALANLAR DA BETONLAŞIRSA NE OLACAK?”

Ormancılık Politikası Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Atmış, şehrin tamamen betonlaşma tehlikesine ilişkin şunları söyledi:

-İstanbul’da bir Kuzey Ormanları kalmıştı yeşil olarak bir de güneydeki mezarlıklar ve bu askeri tesisler… Şimdi onlar betonlaşırsa ne olacak?

-Kent daha çok beton olursa, daha çok camdan kuleler olursa insanlar iklim değişikliğinden daha fazla olumsuz etkilenecek ve aşırı sıcaklar nedeniyle çeşitli hastalıklar söz konusu olabilecek.

“REZERV ALAN İSE İSTANBUL DEPREMİ İÇİN BOŞ TUTULMALI”

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, Bakanlığın bu anlanları rezerv alan adı altında imara açtığını ve inşaatların yükseldiğini söyledi.

Giritlioğlu, “Buraları gerçekten rezerv alan olarak korunacaksa İstanbul’un beklediği depremde ilk sığınacağı alanlar olarak boş tutulmalıdır” dedi.

İNŞAAT HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Bu arazi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ ile plan değişikliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise alanın kendi sorumluluğunda olduğunu beyan ederek itiraz etti. İtiraz Bakanlık tarafından reddedilince konu yargıya taşındı. Konu yargı sürecinde olsa da inşaat hız kesmeden devam ediyor.

MALTEPE’DEKİ ESKİ PİYADE OKULUYLA İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA RİSKLER TEK TEK SAYILMIŞTI

Yapılaşmaya açılan Maltepe'deki eski Piyade Atış Okulu'nun 528 bin metrekarelik arazisinde geliştirilen konut projesine karşı dava açılmıştı.

Davayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda imara açılan askeri alanın, çevredeki orman alanlarına benzer fauna özellikleri ve özgün türlere rastlanabilecek bir bölge karakteri taşıdığı belirtilmişti. Alanda ağaç dokusu bulunmasına karşın imar planları yapılırken ağaç tespit çalışmasının yapılmadığına dikkat çekilen raporda alanın doğal yapısı itibariyle detaylı bir araştırma gerektiğinin altı çizilmişti.

Raporda, Aydos ormanları sınırları içinde bulunan arazide İstanbul'da nitelikli memba sularının yoğunlaştığı alanlardan biri olmasına karşın imar planlarında bu konuda bir araştırma, analiz çalışması yapılmadığı kaydedilmişti.

Bilirkişi, planlarda arazide yaşaması öngörülen nüfusun kesin olmadığını da belirtmişti.

Dava konusu imar planlarını; imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun bulmayan bilirkişi, planın kamu yararı taşımadığını vurgulamıştı.

Planlama süresinde görüşü sorulan İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı da 50 hektarlık arazinin tamamının kamuya ait donatı alanı olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bildirmişti.

Şehir Planlama Müdürlüğü de beklenen İstanbul depremi göz önünde bulundurulduğunda afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmasına fayda sağlayacak şekilde değerlendirilmesini istemişti.

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