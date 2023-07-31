İstanbul’un taşı toprağı sığınmacı, pahalılık oldu

CHP’li Gürsel Tekin ekonomik kriz ve göç konularına değinerek, “Parası olan Bodrum’a olmayan köyüne dönsün istiyorlar. Bu olumsuzlukların nedeni AKP iktidarıdır” dedi...

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Türkiye'nin ekonomik krizle birlikte artan göç hareketlerine dikkat çekti. Yaşanan olumsuzlukları AKP iktidarının siyasi vizyonsuzluğuna bağlayan Tekin “Parası olan Bodrum'a, olmayan da köyüne dönsün istiyorlar” dedi. İstanbul'un 2 milyonu aşan düzensiz göçmeni barındırdığına dikkat çeken Tekin, şunları söyledi: Afganlar, Suriyeliler, Mısırlılar istihdam edilmeye başlanınca doğal olarak pek çok kişi işinden oldu. Kirasını ödeyemedi, evini kaybetti. Tek çare memlekete dönmek kaldı. İstanbul tarihinde sadece 1. Dünya Savaşı sırasında göç vermiş, onun dışında genellikle göç almış bir şehir. Şimdiler de ekonomik savaş nedeniyle göç veriyor. İstanbul'un taşı toprağı artık sığınmacı ve pahalılık oldu.

YÜZDE 500 BÜYÜDÜ

1980'den bu yana Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 80 artarken İstanbul'un nüfusunun yüzde 500 oranında büyüyerek 16 milyona yükseldiğini belirten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye'de 1 kilometrekareye düşen kişi sayısı 105 iken İstanbul'da bu sayı 2.929 kişiyi buluyor. İstanbul'da nüfusun en zengin yüzde 10'luk kesimi il gelirinin yüzde 50'sini alıyor. Nüfusun geri kalan yüzde 90'ı da toplam gelirin yüzde 50'sini paylaşıyor. Yani İstanbulluların sevinçte ve kederde bir olmalarını sağlayan ‘gönül köprüleri' birer

birer yıkılıyor.

Gelir adaleti düştü, rant ve suç ekonomisi büyütüldü

Daha önce İstanbul'daki kira ve konut haritasını açıkladığına vurgu yapan Gürsel Tekin, son olarak şunları söyledi: Kiralar çok yüksek. Türkiye ortalaması 7-8 bin lira iken İstanbul ortalaması 15-16 bin lira civarında. Böyle olunca İstanbul'da yaşamanın maliyeti çok ağır hale geliyor. Diğer taraftan İstanbul'da üretimi, istihdamı, gelir adaletini ve hayat kalitesini alabildiğine düşürdüler. İşsizlik, yoksulluk ve eşitsizliği; rant ve suç ekonomisini sınırsızca büyüttüler.