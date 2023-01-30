İstanbul’un yükseklerinde kar başladı! Asıl yağış hafta sonu…

Megakent İstanbul'un yükseklerinde zaman zaman kendini gösteren kar yağışı henüz etkili olamadı. Küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul asıl kuvvetli kar yağışını gelecek hafta sonu alacak, sıcaklıklar bir miktar daha düşecek.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe sınırları içinde kalan Aydos Ormanı’nın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Anadolu yakasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz’un yükseklerinde de karla karışık yağmur ile zaman zaman kar yağışı görülüyor.

HAFTA İÇİ FRAGMAN, HAFTA SONU BEYAZ ÖRTÜ

Küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre hafta içi yer yer kuvvetlenecek kar yağışı İstanbul’da asıl etkisini gelecek hafta sonu gösterecek. Cumartesi gecesinden itibaren sıcaklıkların düşüşüyle birlikte kar yağışı artacak, gelecek hafta içi kuvvetini artırarak sürecek.

ANADOLU İÇİN KAR UYARILARI SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

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