İşte 10 ilde yıkılan ve hasar alan bina sayısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 10 ilde 171 bin 882 binanın incelendiğini ve 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğunun belirlendiğini bildirdi.

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6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir eden deprem sonrası 24 bin 617 kişi hayatını kaybetti, 80 binden fazla kişi yaralandı.

Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 10 ildeki binaların durumuyla ilgili açıklamada bulunu.

Kurum, 10 ilde 171 bin 882 binanın incelendiğini ve 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğunun belirlendiğini bildirdi.