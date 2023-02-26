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İşte Ahbap’ın Kızılay’dan satın aldığı o çadırlar

Ahbap Derneği’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay’dan satın aldığı çadırları Hatay’da görüntüledi. Ahbap’ın, bu çadırlarla kurduğu çadırkentin kontrolünü AFAD’a devrettiği öğrenildi.

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İşte Ahbap’ın Kızılay’dan satın aldığı o çadırlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ve Kızılay'ın elinde yeterli çadır olmaması tartışma konusu olurken sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap'ın çalışmaları dikkatlerden kaçmamıştı.

Tartışmaların odağındaki Kızılay'ın, Ahbap ve Türk Eczacıları Birliği'ne (TEB) çadır sattığı ortaya çıkmıştı.

HERHANGİ BİR LOGO YER ALMADI

Kızılay'ın Ahbap'a sattığı çadırları Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da görüntülendi. Ahbap'ın çadırlarında herhangi bir logo yer almazken çocukların bu çadırların üzerine resim çizdiği görüldü.

AHBAP çadırlarının hemen yanına kurulan DSİ logolu çadırların altında ise “DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından Trabzonlu iş adamlarının katkılarıyla yapılmıştır” yazması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre; Ahbap, Kızılay'dan satın aldığı çadırlarla kurduğu çadırkentin kontrolünü AFAD'a devretti. (ANKA)

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