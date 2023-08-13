İstenmeyen müdür soluğu AKP’de aldı

Ensar Vakfı yurtlarındaki tecavüz olaylarıyla ilgili olarak hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanmasına tepkiler sürerken, yeni müdür soluğu AKP İl Başkanlığı’nda aldı. Başkanlık, ziyareti medya hesabından duyurdu...

Ahmet KAYA

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Sultanoğlu'nun AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'na ziyareti AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Çok sayıda kişi, tepkilerin hedefindeki müdürün AKP İl Başkanlığı'na yaptığı ziyareti eleştirdi.

“MÜDÜRÜ İSTİFA” EYLEMİ BAŞLATTI

Bu arada, Sultanoğlu'na yönelik olarak protesto eylemi başlatan CHP eski Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Emine Gizem Çetiner'in eylemine İYİ Parti önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Ali Bucak ta destek verdi. Eyleminin ilk gününde oyuncaklarla atamayı protesto eden Çetiner, daha sonra çocuklar tarafından yapılan resimleri Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bahçesinin tel örgülerine astı. Polisin talebi üzerine bu resimleri söken Çetiner, bu kez de istismara uğrayan 45 çocuğu temsilen çocuk ayakkabılarıyla “Müdür İstifa” eylemini devam ettirdi.

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