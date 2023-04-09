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İstinat duvarı yıkıldı; 8 araç hasar gördü

Kahramanmaraş'ta aşırı yağan yağmurlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, kayaların altında kalan 8 araç hasar gördü.

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İstinat duvarı yıkıldı; 8 araç hasar gördü

Olay, merkez Onikişubat ilçesinin Gedemen Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. 3 bloklu sitenin orta blokunun istinat duvarı, yağmur nedeniyle büyük bir gürültüyle ön bloktaki binanın bahçesine yıkıldı.

8 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

O sırada park halinde bulunan araçlar kayaların altında kalırken, ev taşımak için gelen nakliyecilerin de araçları hasar gördü.

Üst tarafta bulunan bir otomobil de aşağıya düştü. Olayda toplam 8 araç hasar görürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası araçlar kurtarıldı. (AA)

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