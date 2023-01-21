İstinye Üniversitesi 13 öğretim-araştırma görevlisi alacak
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İstinye Üniversitesi'ne öğretim-araştırma görevlisi alınacak.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İstinye Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi : 24.01.2023