İstismar davasında beraat kararı!

İstinaf mahkemesi, 14 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla sanık Can Emrah Sert’e, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan verilen 15 yıl hapis cezasını kaldırdı.

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Aksaray’da A.S., ikinci evliliğini yaptığı eşi Can Emrah Sert’in, kendisine şiddet uyguladığı ve ilk evliliğinden kızı E.Ç.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Kasım 2020’de polise şikayette bulundu.

Gözaltına alınan Can Emrah Sert, suçlamaları kabul etmedi. İfadesinden sonra serbest bırakılan üvey baba hakkında Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dava açıldığında yurt dışına kaçtığı tespiti üzerine mahkeme sanık Can Emrah Sert hakkında, 5 Ocak 2021’de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kırmızı bültenle aranan sanık, geçen yıl temmuz ayında Gürcistan'da yakalandı. Türkiye'ye iade edilen sanık Sert, mahkeme tarafından zincirleme şekilde ‘çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İSTİNAF BERAAT KARARI VERDİ

Sanık Sert, avukatı aracılığıyla kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Sert, dilekçesinde yurt dışına başka bir suçtan kesinleşmiş cezası olduğu için kaçtığını, üvey kızı ve eşinin iftirası nedeniyle tekrar döndüğünü iddia etti.

Sert, 2018 yılında üvey kızını uygunsuz davranışları nedeniyle uyardığını, halen bu davranışlarına devam etmesi üzerine kendisini evden gönderdiğini, bu nedenle intikam almak için kendisine iftira attıklarını iddia etti.

Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, anne ve kızın ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu, sanığın mağdurenin evden gitmesini istemesi ve artık ona bakmak istemediğini söylemesi nedeniyle taraflar arasında husumet oluştuğunun tespit edildiğini belirterek, “Anne ve kızın tutarsız ve çelişkili anlatımlarından başka sanığın mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden oy birliğiyle sanığın beraatına karar verilmiştir” denildi. Bu suçtan sanığın tahliyesine de karar veren mahkeme, karara 7 gün içerisinde itiraz hakkı olduğunu da belirtti.

‘KARARA İTİRAZ ETTİK’

Anne ve kızının avukatı Çağrı Ayhan Şenel, karara itiraz ettiklerini belirterek, “2 yıl yargılama yapan ilk derece mahkemesinin verdiği kararı İstinaf 15 günde kaldırdı. Sanık savunmasını incelediğimizde dosyaya yeni bir delilin girmediği gözetildiğinde mahkemenin beraat kararı vermesini şaşkınlıkla karşılıyorum” dedi. (DHA)

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