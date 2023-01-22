İsveç’e tepki… 90 bin camide Kur’an-ı Kerim okundu

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla yurt genelindeki 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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Hem İsveç hem de Danimarka vatandaşı olan Rasmus Paludan isimli siyasetçi dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında Kuran'ı Kerim yaktı. Daha önce uluslararası kamuoyuna “gün ve saat” vererek eylemi konusunda bilgi veren Paludan'ın hamlesi hem Türkiye'den hem de İslam dünyasından tepki çekti.

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, sosyal medya hesabından “Yarın sabah namazımızı kılmak ve Kur’an-ı Kerim okuyup dua etmek için camilerdeyiz.” çağrısı üzerine, ülke genelindeki tüm camilerde Kur’an-ı Kerim okuma programı düzenlendi.

Programa, Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fetih Suresi’ni okudu, dua etti. Erbaş, daha sonra sabah namazını kıldırdı.