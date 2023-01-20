İsveç’in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, yarın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesi en güçlü şekilde kınandı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç'te, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında yarın için Kuran-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström bugün bakanlığa çağrıldı.

Büyükelçi Herrström’e, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylem en güçlü şekilde kınandığı, İsveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, Türkiye’nin eyleme müsaade edilmemesini beklediği, kutsal değerlere hakaretin “demokratik haklar” kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı.

Herrström’e ayrıca yarın, terör örgütü PKK iltisaklı çevrelerin Stockholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları anımsatılarak, terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname'nin açık ihlali olduğu belirtildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Stockholm Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’a cumartesi günü Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri yapma izni verildiği belirtildi. Paludan, 15 Ocak’ta İsveç medyasına yaptığı açıklamada, İsveç’e bir daha Kur’an-ı Kerim yakmaya gelmeyeceğini ve polisin kendisini hakkıyla koruyamadığını iddia etmişti.

İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan’a Kur’an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.

Frick, SVT’ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürdü.

Öte yandan Stockholm’de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmıştı. Olay sonrası hem Türkiye hem de İsveç makamlarından peş peşe tepki gelmişti. (AA)

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