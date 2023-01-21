İsveçli kadın İstanbul’daki ünlü otelde ölü bulundu

İstanbul'da beş yıldızlı otelde kalan İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, ölü bulundu. Kadının düşerek öldüğü öne sürüldü.

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Kağıthane’deki uluslararası bir zincire ait otel’de geçtiğimiz Salı günü saat 18.30 sıralarında bir kadın hayatını kaybetti. İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, iddiaya göre tatil için Türkiye’de Kağıthane’deki 5 yıldızlı oteli tercih etti. Mejri otele giriş yaptıktan sonra, otel çalışanına ailesine ulaşmak için internete bağlanmak istediğini söyledi.

Bir süre lobide bekleyen genç kadın daha sonra asansörle odasına çıktı. Bir süre sonra Mejri, otel otopark giriş çıkışında ölü bulundu.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde inceleme yaptı. Kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili otel çalışanlarının ifadesi alındı. Kadının ölümünde intihar ihtimali üzerinde durulurken polis kayıtlarına ‘şüpheli ölüm’ olarak geçen olayla ilgili inceleme sürüyor

“BENİMLE İNGİLİZCE KONUŞTU, Wİ-Fİ ŞİFRESİ İSTEDİ”

Olayla ilgili ifadesine başvurulan resepsiyon müdürü olarak görev yapan K.Y, “Saat 17.45 sıralarında içeriye yabancı uyruklu kadın geldi ve yakınına ulaşmak amacıyla internetimizi kullanmak istediğini belirterek Wi-Fi ağımızın şifresini talep etti. Kadın benimle İngilizce konuştu. Normal şartlarda misafirlerimiz ile Wi-Fi şifresi paylaştığımız için kendisi ile internet şifresini paylaştım. Akabinde ise şifreyi aldıktan sonra oturma alanlarının bulunduğu lobi kısmına yönelen şahsı otel giriş çıkışlarının yoğun olması sebebiyle tekrar görmedim” dedi.

“YERDE BİR KADININ YATTIĞINI GÖRDÜM”

Otelin risk önleme departmanında görev yapan Ö.B ise “Saat 18.30 sıralarında bir kadının otelin yan tarafında bulunan mal kabul bölümüne giden alanda yerde yattığını gördüm. Kendisini tam yerde iken gördüm. Düşüş anını görmedim. Akabinde ise kadının yanına yerde yüz üstü yatarken gördüm, yerde kan vardı. Devamında ise 112’yi arayarak olay yerine polis ekiplerini ve ambulans çağırdım ve otel görevlilerine bilgi verdim. Olay yerine gelen sağlık ekipleri öldüğünü söylediler” diye konuştu.

DHA

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