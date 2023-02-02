İsviçre başkonsolosluğu da kapandı
İsviçre, güvenlik sebebiyle, İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nu kapattı. Yapılan açıklamada vize ve pasaport işlemleri için randevuların iptal edildiği bilgisi verildi.
Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere Başkonsolosluğu’nun ardından İsviçre’de İstanbul Başkonsolosluğu’nun kapatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, “Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.