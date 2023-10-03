İsviçreli turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü 11 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde, turistik bir minibüsün park halindeki bir kamyonete çarpması sonucu bir İsviçreli turist öldü ve 11 kişi yaralandı.
Antalya’da, Hamit Şahin’in kullandığı 31 ZF 009 plakalı minibüs, Antalya-Alanya D400 karayolu Akçaalan Mahallesi’nde yol kenarında park halindeki 33 N 5063 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DİANA MEYER ADLI TURİST ÖLDÜ
Minibüsteki İsviçreli Diana Meyer (44) yaşamını yitirirken, sürücü Şahin ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 10 İsviçreli turist yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlarından çıkarıldıktan sonra ilçedeki hastanelere sevk edildi.
Meyer’in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Turistik minibüsün, Antalya Havalimanı’ndan aldığı 11 İsviçreli turisti Manavgat’taki bir otele götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi. (AA)