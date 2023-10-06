İTÜ’de öğrencilerden yemekhane eylemi

İTÜ öğrencileri, yemekhane işletmesinin özelleştirilmek istenmesine karşı eylem yaptı. Öğrenciler, "Öğrenciler müşteri yapılacak, işçiler ortada kalacak. İTÜ satılık değildir" dedi.

Batuhan SERİM

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yemekhane işletmesinin özelleştirilmek istenmesine karşı öğrenciler Maslak kampüsünün önünde “İTÜ yemekhanesi bizimdir, satılamaz” yazılı bir pankart açarak basın açıklaması yaptı.

“ÖĞRENCİLER MÜŞTERİ YAPILACAK, İŞÇİLER ORTADA KALACAK”

İTÜ öğrencilerinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özelleştirme mevzusu İTÜ yönetiminin kendi sorumluluklarından kaçma, okulumuzun temel taşlarından biri olan yemekhaneyi yandaş bir şirkete peşkeş çekme niyeti ile gündemde. Yemekhanemiz söz konusu iken ne öğrencilere ne işçilere söz hakki tanımayanlar, ‘yaptım oldu' anlayışı ile hareket etmekte, bir devlet üniversitesinin olanaklarını satılığa çıkarmaktan utanmamaktadır.

Rektörlük bu özelleştirme ile hem sırtında yük olarak gördüğü öğrencilere uygun fiyatlı ve kaliteli beslenme olanağı sunmaktan, hem işçilerin haklarını vermekten kurtulacak; hem de yandaş şirketin cebini dolduracak. Bir yandan da kademeli zamlarla şirkete gelecek tepkilere karşı siper olacak. Adı geçen şirketler ise öğrencilere yüksek fiyatlı ve kalitesiz yemekler sunarak ve işçilerin haklarını çalarak kârlarını arttıracaklar.

Kısaca öğrenciler müşteri yapılacak, işçiler ortada kalacak ve İTÜ yönetimi çıkacak sorunlara karşı muhatap olmayacak demek. Öğrenciler olarak özelleştirme güzellemelerine ve söylenen yalanlara karnımız tok. Uzun yemekhane sıralarının, hijyenik ve besleyici olmayan yemeklerin, yüksek fiyatların ve bütün bu olumsuzlukların çaresi özelleştirme değil, planlamadır, sebebi ise piyasacı zihniyettir.

Azına razı olmayacağız bize sağlanması zaten gerekli olan haklarımız arasında seçim yapmayacağız. Hem uygun fiyatlı hem kaliteli beslenme hakkımız için işçilerle bir araya gelerek özelleştirmelere dur diyeceğiz. İTÜ satılık değildir.”

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