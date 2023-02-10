İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 sözleşmeli personel alıyor

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İÜ Cerrahpaşa’ya sözleşmeli personel alınacak.

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle (**Eczacı kadrosu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde https://personel.iuc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin https://personel.iuc.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

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