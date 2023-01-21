İYİ Parti afişleri yırtıldı

İYİ Parti’nin Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta billboardlara asılan reklam afişleri kimliği belirsiz kişilerce yırtıldı.

Ahmet KAYA

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İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Türkiye genelinde başlatılan reklam kampanyası doğrultusunda Gaziantep'in çeşitli semtlerindeki billboardlara Genel Başkan Meral Akşener'in vatandaşlar ile çektirdiği fotoğraflar ve üzerinde mesajların yer aldığı billboardlardaki afilerden bazıları yırtıldı.

Özellikle İbrahimli ve Rasafyolu ana arterlerde bulunan billboardlardaki afişlerin yırtılmasıyla ilgili parti görevlileri tarafından şikayette bulunulduğu açıklandı.

Kahramanmaraş'ta ise merkez 12 Şubat ilçesinin Ahır Dağı Caddesi'ndeki birçok reklam afişi yırtıldı. İl Başkanı Süleyman Tekerek, bazı yöneticilerle birlikte yırtılan afişlerin bulunduğu yerde açıklama yaptı.

Tekerek açıklamasında, “Türkiye’de İYİ Parti’ye karşı yapılan bütün çalışmalara karşı bir saldırı, bir nefret, bir kıskançlık var. Yapılan saldırı, il teşkilatımız için, İYİ Parti için bir namustur. Biz bugün buna sahip çıkmazsak yarın bir gün bizim camlarımızda kırılır, resimlerimizde yırtılır. Biz buna en bu ilk şeyde saldırıda biz kendi hakkımızı korumak için geldik. Gerekli şikayetlerde de bulunduk. Dileğimiz suçluların bir an önce yakalanması” dedi.