İYİ Parti: Batı Trakya Türklüğünün yanındayız

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük’ün Yunanistan’a girişine izin verilmemesine tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığını gerekli girişimleri yapmaya ve Yunanistan makamlarını da bu yanlıştan dönmeye davet etti.

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İYİ Parti, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük'ün İpsala (Kipi) Sınır Kapısı'ndan Yunanistan’a girişine izni verilmeyerek Türkiye’ye geri çevrilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, şunları söyledi:

* Bugün Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sayın Hasan Küçük, herhangi bir açıklama yapılmadan ve gerekçe gösterilmeksizin İpsala (Kipi) Sınır Kapısı'ndan Yunanistan’a giriş izni verilmeyerek Türkiye’ye geri çevrilmiştir.

* Az önce Hasan Bey ile görüştük. Söz konusu yasağın, Batı Trakya Türklerinin haklarını savunmak adına yaptıkları konuşmaları sebebiyle 25 Nisan 2023 tarihinde konulduğunu ifade etti.

* Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği kamuya yararlı bir dernek olup Batı Trakya'daki Türk azınlığının hak arama mücadelesinde çatı kuruluşu durumundadır. Elbette bu mücadele Türkiye'nin tarihsel ve hukuki hak/sorumlulukları gözetilerek gerçekleştirilmektedir.

* Bu çerçevede kabul edilemez bu kararın derhal düzeltilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımızı gerekli girişimleri yapmaya ve Yunanistan makamlarını da bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz. Batı Trakya Türklüğünün yanındayız.

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