İYİ Parti: İstanbul Finans Merkezi depremzedelere açılsın

İYİ Parti, Nisan 2023’te açılması planlanan İstanbul Finans Merkezi'ne depremzede vatandaşların yerleştirilmesi önerisini sundu. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Eğer vatandaşlarımız KYK yurtlarına yerleştirilirse sadece 7 ay barınabilecekler. 7 ay sonra evlerine kavuşabilecekler mi? Maalesef hayır. Finans Merkezi’ni depremzedelere açarak bu sorunu çözmemiz mümkün" ifadelerine yer verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti, yaklaşık 100 bin vatandaşın ihtiyacını karşılayabilecek İstanbul Finans Merkezi’nin depremzedelere açılmasını istedi.

İYİ Parti, önerisini resmi sosyal medya hesaplarında yayınladığı video ile paylaştı. Paylaşılan videoda şu ifadeler yer alıyor:

“BÜYÜK BANKALARIN ACELESİ YOK, VATANDAŞIN ACİL ÇÖZÜME İHTİYACI VAR”

“Depremzede vatandaşlarımızın barınmasını sağlamak için KYK yurtlarını kapatmadan, gençlerin geleceğini arka plana atmadan, eğitim öğretim hayatını zedelemeden, yepyeni krizler çıkarmadan çözüm bulmamız mümkün. Gelin Nisan 2023'te açılacak olan depremzede vatandaşlarımıza açalım.

Eğer vatandaşlarımız KYK yurtlarına yerleştirilirse sadece 7 ay barınabilecekler. 7 ay sonra evlerine kavuşabilecekler mi? Maalesef hayır. Finans Merkezi'ni depremzedelere açarak bu sorunu da çözmemiz mümkün. Finans Merkezine taşınacak olan büyük bankaların bir acelesi yok ama depremzede vatandaşlarımız için acil bir çözüme ihtiyaç var.”

İlginizi Çekebilir Babacan’dan iktidara deprem soruları

İlginizi Çekebilir Yargıtay, depremzedeler için 1,4 milyon TL bağış topladı