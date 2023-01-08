Abone Ol

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım seçildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Adayı Coşkun Yıldırım, delegelerin oylarıyla İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi'nde yeni İl Başkanı seçildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım seçildi

İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da katıldı.

image small

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Adayı Coşkun Yıldırım, delegelerin oylarıyla İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi’nde yeni İl Başkanı seçildi.

İYİ Partili Türkkan'dan dokunulmazlık açıklamasıİlginizi ÇekebilirİYİ Partili Türkkan'dan dokunulmazlık açıklamasıİYİ Parti'den zincirli protestoİlginizi ÇekebilirİYİ Parti'den zincirli protesto
X Reklam