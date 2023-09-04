İYİ Parti seçim çalışmalarına başladı

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Av. Sedat Aksakallı ve ekibi, sandık ve seçim güvenliği toplantıları için sahaya indi. İlk toplantı İYİ Parti Konya İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti yerel seçim çalışmalarına Konya'dan başladı. İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy'un ev sahipliğinde yapılan toplantıda ilk olarak 14-28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sürecindeki sandık ve seçim güvenliği çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıya katılan ilçe başkanları, seçim işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcıları ve ilçe seçim kurulu üyeleri sandık ve seçim güvenliği konusunda kendi ilçelerinde yaşadıkları sorunları dile getirdiler ve çözüm önerilerini tartıştılar.

“PARTİLİLERİMİZE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

İYİ Parti'nin Mahalli İdareler Seçimleri’ne bütün il ve ilçelerde güçlü adaylarla girmek konusundaki kararlılığını vurgulayan Aksakallı, şu ifadeleri kullandı:

*Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, partimizin kuruluş yıldönümü olan 25 Ekim 2023 tarihinde İYİ Parti'nin yerel yönetimler vizyonu ve belediyecilik yaklaşımını milletimizle paylaşacak.

*Bütün il, ilçe ve beldelerde seçime güçlü adaylarla ve çözümlerle girmeye hazırlanıyoruz. Seçimlerde başarılı olmanın en önemli koşullarından biri de sandık ve seçim güvenliğini sağlayabilmek.

*Bu nedenle, gerek İlçe Seçim Kurullarında gerekse sandık kurullarında görev alacak partililerimize büyük sorumluluk düşüyor. Ocak ayında yeniden teşekkül edecek İlçe Seçim Kurullarına sağlıklı görevlendirme yapılması çok önemli.

*Mahalli İdareler Seçimlerinde sandıklarda görev yapacak sandık kurulu üyeleri ile müşahitleri titizlikle belirleyip eğitimlerini verelim. İlçe başkanlarımızın bir an önce çalışmaya başlamalarını rica ediyorum.

*Seçim İşleri Başkanlığı olarak ihtiyaç duyduğunuz her konuda sizlere rehberlik etmeye ve destek olmaya hazırız. Ülkemiz ve partimiz için büyük önem taşıyan bu seçimde bütün ilçe başkanlıklarımızın görevlerini hakkıyla ve eksiksiz yerine getireceğinden hiç kuşkum yok.

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