İYİ Parti yerel seçim çalışmalarına başladı

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisindeki yerel seçim hazırlıklarının başladığını belirtti. Zorlu, “Mevcut belediyelerimizi güçlendirmenin yanı sıra bunların sayısını hak ettiğimiz oranda arttırma çabasında olacağız. İYİ Parti bu anlamda yekvücut olarak bu seçimlere bu anlayışta devam edecek." dedi.

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İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı sonrası genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN’A GÖNDERME

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Avrupa Birliği üyeliğinin yolunu açın, biz de İsveç’in üyeliğinin önünü açın” şeklinde bir açıklaması olduğunu aktaran Zorlu, şunları söyledi;

*Evet bakıldığında belki bu ilişkisel bağlam doğru ama bunların süreç içerisinde, dış işlerinin belirli sistematiği ile rasyonalite içerisinde olgunlaştırılarak, bugüne kadar taşınıp, netice alabilir hale getireceğiniz bir stratejiye dönüştürmeniz lazım.

*Kaldı ki, ABD Başkanı Biden ile İsveç’in terör örgütlerine verdiği desteği konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Amerika’nın teröre verdiği desteği neden telefonda sormuyor?

*İşte bunu yapabildiğiniz sürece sizin Türkiye’de ve dünyadaki dış politika saygınlığınız hak ettiğiniz seviyeye ulaşabilir.

*Biz bu kritik konularda, milli meselelerde olduğu gibi yapıcı tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zirvedeki neticeleri de büyük dikkatle takip ediyoruz.

“SEÇİM SONUÇLARININ VERDİĞİ MESAJIN FARKINDAYIZ”

Plan Bütçe Komisyonu’nda İYİ Partili üyelerin “Bu zamları yapamazsınız.” uyarıları karşısında AKP’li üyelerin “Millet bize oy verdi bu kararları alma hakkımız var” dediğini savunan Zorlu, “Aslında bunun anlamı; milletin verdiği yetkiyi, kendi çıkarları için millete doğrultmaktan başka bir şey değil. Biz İYİ Parti olarak seçim sonuçlarının bizlere verdiği mesajın elbette farkındayız. Bu doğrultuda muhasebemizi yaparak yol haritamızı adım adım oluşturuyoruz. Ama öyle anlaşılıyor ki, milletimizin uygun gördüğü muhalefet görevinin en somut ifadesi, yine milletin iradesini siyasi iktidarın oyunlarından ve onun mutlu azınlığından korumak olacaktır.” açıklamasını yaptı.

“TÜİK MİLLETİN KESESİNİN DÜŞMANIDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Çalışanlara yapacağımız zamdan emekliler de aynen yararlanacak.” dediğini de hatırlatan Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Şimdi kalkmış ‘Emekliyi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Enflasyonun üzerinde zam yapıyoruz.' diyorsunuz.

*Aslında ortadaki oyun ve aldatmacanın şifresi de buradadır. Bu siyasi iktidar TÜİK'in içini boşaltarak hayal pahalılığı karşısında ezilen halkın değil, kendi istedikleri gerçeğin kurumu hâline getirmişlerdir.

*TÜİK artık milletimizin gözünde çarşının, pazarın, milletin kesesinin düşmanıdır. Bir kurumu maalesef bu hale getirdiğiniz, Kızılay gibi.

*Bu anlayış farklı değil. Kızılay hepimizi ortaklaştıran bir kurumdu. Vatandaşımızın Kızılay’a karşı güven algısı maalesef istemediğimi kötü bir yerde.

“TÜİK VATANDAŞIN CEBİNE GÖZ DİKTİ”

TÜİK'in enflasyon oranını açıklamasından önce ‘Memur ve emeklilerimizin hak ettikleri ücretlere göz dikmeyin’ diye uyarıda bulunduklarını hatırlatan Zorlu, ENAG'ın açıkladığı son verilere göre, 6 aylık enflasyon yüzde 50,53 düzeyindeyken; TÜİK bu oranı yüzde 19,77 açıklayarak tahmin ettiğimiz gibi doğrudan vatandaşımızın cebine göz dikmiş oldu. Oysa yaşadığımız hayat pahalılığının sebebi bugünkü siyasi iktidarın ta kendisidir!” diye konuştu.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETTEN AZ OLMAMALI”

Emeklilerle ilgili önerilerini açıkça ortaya koyduklarının altını çizen Zorlu, şu ifadeleri kullandı;

*Açlık sınırının 11 bin TL'yi bulduğu bir ülkede, en düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmamalıdır. Bu bakımdan emeklilerimiz için de çalışanlarda olduğu gibi seyyanen zam düşünülmelidir.

*Yaşlı ve engelli maaşları ise ayrı bir garabettir. Sosyal devlet ilkesi ile övünen bir siyasi iktidarın verdiği zam oranına bakın! Memura yapılan zam oranında bir zam yapılmış olsa da maaşların zamdan önceki hâli o kadar düşük ki, ülkemizin mevcut ekonomik şartlarında âdeta bir cep harçlığı seviyesinde kalmıştır.

*Bugün yeni zamla birlikte yaşlı aylığı 2.348 TL, engel oranı yüzde 40 ile 60 arasında olan engellilerimizin aylığı 1.874 TL, engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların ise 2.811 TL olmuştur.

*Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Sayın Bakana soruyorum. Sizin Türkiye Yüzyılı vizyonunuzda yaşlı ve engellilerimize reva gördüğünüz bu mudur? Biz bunu kabul etmiyoruz.

“AKP’NİN YENİ STRATEJİSİ: KAŞIKLA VER KEPÇEYLE GİTSİN”

*Tam da uydurma veriler ışığında açıklanan bu maaşların şoku yaşanırken gece hepimizin derin uykuda olduğu saatlerde Resmî Gazete'de yayınlanan zamlarla, henüz ne asgari ücretli ne memur ne de emeklimiz maaşlarını almadan maalesef erimiştir. AKP iktidarının yeni ekonomi stratejisi belli olmuştur. Kaşıkla ver, kepçeyle gitsin.

*Güncel hayatta tüm vatandaşlarımızın karşısına çıkacak neredeyse her harcamaya yüzde 2 ile yüzde 256 arasında zamlar yapmak ekonomi politikanızın eseridir. Bu yaklaşımla vatandaşımız daha da fakirleşecek, mutlu azınlıkların yüzü gülmeye devam edecektir.

*Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in ifade ettiği gibi ülkemizde adı konulmamış bir IMF programı uygulamadadır. KDV'de açıklanan yüzde 2'lik artış iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyacak demektir. Hele ki, hijyen ürünlerinin KDV'sini yüzde 20'ye çıkarmak düpedüz vatandaşın cebinden çalmaktır. En çok tüketilen, ihtiyaç duyulan bu tür malzemelere getirilen zamlar kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

KÖRFEZ ZİYARETLERİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Körfez ziyaretine yönelik konuşan Zorlu, “İşte vatandaşlarımız bu olumsuzluklarla boğuşurken Maliye Bakanı, yanına Cumhurbaşkanı Yardımcısını da almış; daha önce her türlü hainlikle suçladıkları körfez ülkelerine âdeta para aramaya çıkmışlar. Acaba yine hangi kâr eden kurumlarımızı, hangi limanlarımızı pazarlık konusu yapmaktadırlar? Çıkın millete açıklayın! Nesillerin sırtına yüklediğiniz yeni borçları milletten gizleyemezsiniz.” ifadesini kullandı.

Zorlu, basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“ÇOK DAHA BÜYÜK BİR MOTİVASYONLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Zorlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin İYİ Parti'nin yol haritası hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

*Bu konuyu çok önemsiyoruz. Sayın Genel Başkanımız, bildiğiniz gibi İstanbul’dan Ankara’ya taşındı. Artık genel merkezimizde daha çok vakit geçirecek. Teşkilatlarımıza yönelik bu çalışmaları çok daha büyük bir motivasyonla sürdüreceğiz.

*Bu anlamda size bazı detaylar vermek isterim. Teşkilat Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu, yarından itibaren il gezilerimize başlayacak, teşkilatlarımızı ziyaret edecek. Bu ziyaretler Kahramanmaraş ve Hatay’dan, deprem bölgelerinden başlayacak.

*Buradaki amaç seçimlere ilişkin bir değerlendirme, geriye dönük bir muhasebenin yapılması. Teşkilatlarımızın, tabanımızın, kadrolarımızın sesini dinlemek ve buna ilişkin bir raporlama da gerçekleşecek. Ağustos sonunda bu geziler tamamlanacak.

“MEVCUT BELEDİYELERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ, SAYILARINI ATTIRACAĞIZ”

*Ağustos sonu itibariyle de Sayın Genel Başkanımızın Başkanlığında bölge toplantıları gerçekleştirilecek. Bu toplantılarda teşkilat mensuplarımız bir araya gelecekler. Bir başkan boyutu da Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından başlatıldı. Sayın Burak Akburak da belediyelerimizi ziyaret ediyor.

*Örneğin Susurluk Belediyemizde bazı çalışmalar gerçekleştirildi. Burada yakın bir gelecekte kültür merkezi açılması planlanıyor. Burası bir değişiklik olmazsa Sayın Genel Başkanımız tarafından açılacak.

*Mevcut belediyelerimizi güçlendirmenin yanı sıra bunların sayısını hak ettiğimiz oranda arttırma çabasında olacağız. İYİ Parti bu anlamda yekvücut olarak bu seçimlere bu anlayışta devam edecek.

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