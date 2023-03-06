İYİ Parti’deki istifalar : Eskişehir’de 280 kişi istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci"yle ilgili çıkışı ve sonrasında yaşananlar gündemin en sıcak başlığını oluştururken, İYİ Parti Eskişehir teşkilatında 280 kişi istifa etti.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Eskişehir teşkilatındaki istifalarla ilgili açıklama İl Başkanı Emine Edizgil’in son gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında geldi. Edizgil, Eskişehir'de 280 kişinin İYİ Parti'den istifa ettiğini söyledi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI OLDU BİTTİYE GETİRİLMEK İSTENDİ”

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Emine Edizgil, düzenledikleri rutin haftalık toplantılarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genel Başkanları Meral Akşener’in ‘Altılı Masa’ ile ilgili çıkışı sorulan İl Başkanı Edizgil, “Seçimlere çok az bir süre kaldı ve adayın artık açıklanması gerekiyordu. 10 Mart’a kadar.. Bu nedenle evet zor bir süreçten geçerken bu açıklama yapıldı ama yapılması gereken bir açıklamaydı.

Genel Başkanımız altılı masaya gittiğinde ilk söz hakkı DP lideri Gültekin Uysal'a verildi. Uysal, Kılıçdaroğlu'nu önerdi ve diğer üç genel başkan da aynı şekilde kabul etti. Genel Başkanımıza söz verildiğinde ise; Akşener, ‘adayın belirlenmesi için genel idare kuruyla, milletvekillerimle, il başkanlarımla konuşmadan burada bir karar veremem’ ifadesinde bulundu.

Kendisi masayı dağıtmamak adına oraya imza atmış. Ama aynı zamanda kendi partisiyle görüşeceğini şart koşmuş. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı oldu bittiye getirilmeye çalışıldı ve Genel Başkanımıza dayatıldı. Bunu kabul etmediği için bu açıklamaları yaptı” diye konuştu.

“280 KİŞİ İSTİFA ETTİ”

Yaşanan gelişmelerin Eskişehir’e yansıması hakkında da açıklamalarda bulunan İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Emine Edizgil şunları söyledi:

Eskişehir’de de istifalar oldu. 280 kişi istifa etti, çünkü ‘Genel Başkanımız masayı devirdi’ algısı oluşturulduğu için bazı üyelerimizin fevri hareketleri oldu. Ancak durumu anlattığımızda yeniden dönüşler yaşandı ve her gün de yeni üye kayıtlarımız devam ediyor. Şu anda bitmiş bir şey yok. Bu durumun Eskişehir’deki oy oranımızı düşüreceğini düşünmüyorum. Aksine masada olanlar doğru anlatıldığında seçmenlerimiz bize hak verecek ve oy oranlarımız artacaktır diye düşünüyoruz.

İlginizi Çekebilir Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, İYİ Parti'den istifa etti

İlginizi Çekebilir Devlet eski bakanı İYİ Parti'den istifa etti