İYİ Parti’den ‘3.yol’ çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi. Saatler süren toplantı sonrası İYİ Parti'den '3.yol' çıkışı geldi.

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İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın; Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile yapılan toplantı sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“3.YOL AÇACAK…”

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımızın başkanlığında fevkalade verimli bir değerlendirme toplantısı yaptık. Kuruluş mücadelemizin amacı olan Türkiye'yi müstakilen yönetme iddiamızın gereği olarak Türk siyasetinin 21 yıllık tıkanmışlığını son verecek bir “3.YOL” açacak olmanın mutluluğu içerisindeyim” ifadesini kullandı.

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