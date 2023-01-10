İYİ Parti’den AKP’ye rest: Katılmıyoruz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yarın yapılacak Karma Komisyon toplantısına katılmayacaklarını ve gerekçesini açıkladı.

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AKP’nin Anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere siyasi partilerden istediği randevu talebine HDP ve CHP’den ret yanıtı gelmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yarın yapılacak Karma Komisyon ve Adalet Komisyonu toplantılarını işaret ederek, “İYİ Parti olarak yarın TBMM Karma Komisyonu’nda bulunmayacağız. Komisyonu ve komisyonun aldığı kararı meşru görmüyoruz” dedi.

ÖZEL DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de CHP’li Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti’li Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık dosyasının komisyon gündemine alınmasına tepki göstermişti:

– 1700’ün üzerinde bekleyen dokunulmazlık dosyası varken İYİ Parti ve CHP'den birer milletvekilinin birer dosyası çekilerek, dokunulmazlıkları kaldırmak ve seçime doğru giderken kendilerinin dokunulmazlıkları olmaksızın yargılanmalarının önünü açmak üzere bir siyasi tercihte bulunuldu.

– Karma Komisyon Başkanı da bu iki dosyayı cımbızlayarak, komisyonu toplantıya çağırdı. Aynı günlerde AK Parti yine bizi Anayasa Komisyonu’nun konusu olan bir Anayasa değişikliğini müzakere etmek üzere ziyaret etmek istiyor. Bunu iki parti olarak bir özensizlik, bir nezaketsizlik olarak nitelendirdik.