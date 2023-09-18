İYİ Parti’den Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazarla ilgili suç duyurusu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu sosyal medya hesabında paylaşarak Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih'e yönelik tepkiler sürüyor.

KÜRŞAD ZORLU, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Rumaih hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Zorlu, X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı:

*Bu tür provokasyonlar siyasi iktidarın yanlış politikalarıyla farklı sosyal medya platformlarında da son dönemde artmıştır.

*Toplumda infial yaratan böylesi paylaşımlar için bir an önce tedbir alınmalıdır. Ben de bugün Avukatlarımız aracılığıyla bu örnekteki provokatör şahsın ivedilikle vatandaşlık durumunun tespit edilmesi, Türkiye ile her türlü faaliyetinin ve ilişkisinin belirlenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum.

*Gerekli işlemlerin en hızlı şekilde yürütülebilmesi için başta Adalet Bakanlığı olmak üzere yetkili makamları göreve çağırıyorum.

İlginizi Çekebilir CHP'li ve İYİ Partili siyasetçiler arasında "çıkar grubu" polemiği