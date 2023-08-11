Bahçeli’nin yerel seçim için ittifak çağrısına İYİ Parti’den yanıt

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı yerel seçimde iş birliği çağrısına yanıt verdi. "Güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz" diyen Zorlu, "26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, dün akşam CNN Türk’e gönderdiği açıklamada, MHP lideri Bahçeli’nin İYİ Parti’ye çağrısını iletmişti. Bahçeli, mesajında “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” demişti.

İYİ PARTİ’DEN YANIT GELDİ

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı yazılı açıklama ile davete yanıt verdi. 26 Ağustos vurgusu yapan ve yurttaşları İYİ Parti’ye davet eden Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur.

* Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.

* Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz: 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!”

26 AĞUSTOS’TA NE OLACAK?

Meral Akşener’in 26 Ağustos tarihinde Afyon Kapalı Spor Salonu’nda vatandaşlara hitap edeceğini söyleyen Kürşad Zorlu, “Büyük Taarruzun 101. Yıldönümü vesilesiyle bazı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Buna ek olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılında da bazı faaliyetleri gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ 2019’DA DA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Devlet Bahçeli, 2019 yılında İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı'ndan önce de “Çağrım şudur, fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisine dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.” ifadesini kullanmıştı.

2020 yılında ise Bahçeli, partisinin grup konuşmasında bir kez daha İYİ Parti lideri Meral Akşener'e “Evine dön” çağrısı yaparak, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlak Türk asırlarının yol haritası, milli birlik ve kardeşliğin, devletin istikrar ve dengesinin yegane güvencesidir. Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, dön evine, bitsin bu çile!” demişti.

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