İYİ Parti’den Bakan Yerlikaya’ya sığınmacı önergesi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, şehirlerde yüzde 20 olan sığınmacı ve yabancı sınırlaması oranının değiştirilmesi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

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Göç İdaresi Başkanlığı, yabancı sayısının Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aştığı için bugüne kadar 1.169 mahallenin yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatıldığını, İstanbul'da kapalı mahalle sayısının ise 54 olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşat Zorlu, şehirlerde yüzde 20 olan sığınmacı ve yabancı sınırlaması oranının değiştirilmesi için TBMM'ye soru önergesi verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle Zorlu 4 soru yöneltti.

“YÜZDE 10 OLAN SINIRI AKP YÜZDE 20'YE ÇIKARDI”

Daha önce yüzde 10 olan oranının AKP iktidarında yüzde 20'ye çıkartıldığını hatırlatan Zorlu, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün Göç İdaresi Başkanlığının açıklamasına göre, ‘63 ilde 1.169 mahallede yabancılar Türk vatandaşı nüfusuna oranla %20'yi aştığı için yabancı kaydına kapatılmış'…

*Oysa Türkiye Cumhuriyetinin demografik yapısının korunmasına yönelik olarak M. Kemal Atatürk 1934 yılında bugünleri düşünerek %10 yabancı sınırlaması getirmiştir.

*Ancak AKP hükümetinin yanlış politikalarıyla bu sınırlama 2006 yılında kaldırılmıştır. Esas hedef ivedilikte geri gönderme sürecinin başlatılmasıdır. Bu süreçte kotanın daha da sınırlanması süreci hızlandıracaktır.

“NEDEN DÜŞÜNÜLMEMEKTEDİR?”

Zorlu, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

*Düzeni sağlamak adına sığınmacı/yabancı oranı %20'den yeniden %10'a çekilmesi neden düşünülmemektedir?

*Bu düzensizliğin önüne geçmek adına bölgelerde her hangi bir sınırlama uygulanıyorsa oranları nelerdir?

*Şu an için yabancıların oturduğu ve %10 üzerinde olan kaç il, ilçe ve mahalle vardır?

*Toplu yaşam alanlarını engellemek, sığınmacı ve yabancıları kontrol altına almak adına ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

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