İYİ Parti’den CHP’ye aday çıkarmayın çağrısı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, CHP'ye 10 büyükşehirde aday çıkarmama teklifinde bulundu.

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İYİ Parti, 2019 ve 2023 seçimlerini hatırlatarak CHP'den 10 büyükşehirde belediye başkan adayı çıkarmama fedakarlığını göstermesini istedi.

Çağrıyı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı Türker Yörükçüoğlu, sosyal medya hesabından yaptı.

Yörükçüoğlu, “CHP 10 Büyükşehirde aday çıkarmasın” başlığı ile yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

“FEDAKARLIK SIRASI CHP'DE”

-İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'ı AK Parti'ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı.

-AK PARTİ~CHP ikili yarışlarında kazanan her zaman AK Parti oluyor. Bunu 2002'den itibaren her seçimde gördük.

-Türkiye'yi AK Parti'den kurtarmanın yolu İYİ Parti'yi güçlendirmekten geçer. Biz hem 2019'da hem de 2023'de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP'de.