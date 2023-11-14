İYİ Parti’den Hatipoğlu’na: Bize Maho Ağa’yı hatırlatıyorsunuz

İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye geçen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun şirketine teşvik verildiği ortaya çıkmıştı. Konu hakkında konuşan Hatipoğlu, teşvikin siyasi bir yanı olmadığını iddia etti. İYİ Parti'den yanıt geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AKP Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, geçen hafta İYİ Parti’den ayrılıp AKP’ye geçmesi üzerine şahsı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirket hakkında Meclis kürsüsünden dile getirilen “akıl almaz iftiraları” yanıtlamak istediğini söyledi.

“TEŞVİKİN SİYASİ YANI YOK”

‘Bu iftiraları araştırmadan ve sormadan bazı basın kuruluşlarının yayınladığını’ ileri süren Hatipoğlu “Şirketin aldığı teşvik, siyasi herhangi bir yanı yoktur. 3 kuşaktır ne ailem ne de ben devletimin bir kuruşuna göz dikmemiştir, gırtlağımızdan haram lokma girmemiştir, bundan sonra da girmeyecektir” dedi.

Hatipoğlu “Benim partinizden istifa etme nedenim, bugün ayyuka çıkan rezil dedikodulardır, iftira siyasetinizdir. Parti dediğiniz şeyin aslında bir sekreterin CEO olduğu bir aile şirketi olmasıdır” ifadelerini kullandı.

‘BANKER BİLO’ YANITI

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ise Hatipoğlu’nun sözlerine yanıt verirken iddialar iftira ise bunun bir devlet kurumu olan KAP üzerinden atıldığını savundu. Toktaş “Sayın Hatipoğlu, siz bize, Banker Bilo filmindeki Maho Ağa karakterini hatırlatıyorsunuz” ifadelerini kullandı. (AA)

İlginizi Çekebilir İYİ Parti'den AKP'ye geçen Hatipoğlu'na tepki yağdı