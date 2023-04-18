İYİ Parti’den ikinci seçim kampanyası videosu

İYİ Parti’nin seçim kampanyası serisinin ikinci videosu “Adil Türkiye” başlığıyla partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. “14 Mayıs'tan sonra; 85 milyonunun fırsatlarını eşitleyen adil Türkiye konuşulacak!” notuyla paylaşılan videoda İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale yer aldı.

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Geçtiğimiz günlerde seçim kampanyasına yönelik ilk videoyu paylaşan İYİ Parti'den ikinci video geldi. “14 Mayıs’tan sonra; 85 milyonunun fırsatlarını eşitleyen adil Türkiye konuşulacak!” notuyla sosyal medya hesaplarından paylaşılan Videoda, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'nin yoksul bir mahallede olan vatandaşlarla samimi görüntülerine yer verildi.

‘TOPRAĞININ DEĞERİNİ BİLEN, İNSANLARINA YATIRIM YAPAN GELİRİNİ ADİL BÖLÜŞEN BİR TÜRKİYE…'

Videoda Özlale şu ifadeleri kullandı: ‘'Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet vizyonumuzla; toprağının değerini bilen, insanlarına yatırım yapan gelirini adil bölüşen bir Türkiye… Sosyal adaletsizliğe getirdiğimiz çözümlerimizle, her bir vatandaşının her daim yanında olan bir Türkiye, hiçbir çocuğun aç kalmayacağına dair sözümüzle, yoksulluğu yöneten değil, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye… 1923'ten 2023'e uzanan gücümüzle milletini zenginlik ve mutlulukta eşitleyen bir Türkiye…''

‘85 MİLYONUNUN FIRSATLARINI EŞİTLEYEN ADİL BİR TÜRKİYE KONUŞULACAK!’

Videoda 14 Mayıs'tan sonra sadece hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını sağlayan değil; 85 milyonun fırsat eşitliğine dikkat çekilerek Özlale'nin; ‘'Başarabilir miyiz? Elbette başarabiliriz. Çünkü 14 Mayıs'tan sonra; sadece hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını sağlayan değil, 85 milyonunun fırsatlarını eşitleyen adil bir Türkiye konuşulacak! Türkiye eşitlenecek, eşitlendikçe büyüyecek!'' ifadeleri yer aldı.

‘14 MAYIS'TAN SONRA TÜRKİYE TARİH YAZACAK!'

Video, İYİ Parti'nin kampanya sloganı olan; ‘'Çünkü 14 Mayıs'tan sonra; Türkiye Tarih Yazacak!'' sözleriyle sona erdi.

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