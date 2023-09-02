İYİ Parti’den Kerkük açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kerkük’te yaşanan olaylar hakkında, “Irak’ın istikrarı ve huzuru için Kerkük’ün hakça ve meşru bir yönetime kavuşması büyük önem taşımaktadır. Birkaç gündür bazı gruplarca Kerkük’e yönelik bir fiili durum yaratmak gayreti dikkat çekmektedir... ” açıklamasını yaptı. İYİ Parti lideri Meral Akşener de Zorlu'nun açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük’te sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve çıkan olaylara karşı güvenlik güçlerinin operasyon başlatması talimatı verdi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kerkük'te yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

*Kerkük'teki kaygı verici gelişmeler hakkında 18 Aralık 2023’te yapılacak il meclis seçimleri öncesinde Kerkük'te yaşanan kaygı verici gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Irak'ın istikrarı ve huzuru için Kerkük'ün hakça ve meşru bir yönetime kavuşması büyük önem taşımaktadır.

*Birkaç gündür bazı gruplarca Kerkük'e yönelik bir fiili durum yaratmak gayreti dikkat çekmektedir.

*Son olarak yaşanan kaos sonrası Kerkük'ün birleştirici bir merkezi haline gelen Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın ana karargah olarak kullandığı binanın KDP'ye devredilmesi gerginliği tırmandırmıştır.

*Bu durum, sözde referandumda olduğu gibi bir kanunsuzluğa sebep olacaktır. Uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamlanmadan bu kararın gözden geçirilmesi yerel seçimler öncesinde en doğru adım olacaktır.

*İYİ Parti olarak bizim için Kerkük'ün varlığı, hak ve hukukunun korunması dış politikamızın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu kapsamda Irak Hükümetini barış ve istikrarın sağlanması adına gerekli girişimleri yapmaya davet ediyoruz.

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