İYİ Parti’den seçim tarihi açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, seçim tarihiyle ilgili tartışmalar da devam ediyor.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, konuyla ilgili partisinin yaklaşımını açıkladı.

Zorlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır” ifadelerini kullandı.

ARINÇ SEÇİMLERİN ERTELENMESİNİ İSTEMİŞTİ

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, yaptığı yazılı açıklama ile seçimlerin ertelenmesini istemiş ve “Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde, ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Daha açık ve net ifade etmek gerekirse: ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz. Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım” demişti.

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