İYİ Parti’den zincirli protesto

Uludağ Milli Parkı kapısı önünde, Uludağ Alan Başkanlığı yasa teklifine karşı basın açıklaması yapmak isteyen İYİ Parti Bursa il teşkilatına valilik izin vermedi. Yasağa rağmen yola çıkan partililer, Milli Park'a 20 km mesafede jandarmanın engeli ile karşılaştı. Milli Park'a gidişleri engellenen İYİ Partililer, jandarmanın durdurduğu alanda kendilerini sembolik olarak zincire vurdu.

Halil ATAŞ

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İYİ Parti Bursa teşkilatının, Uludağ Millî Parkı’nda yapacağı Uludağ Alan Başkanlığı yasa teklifi protestosuna valilik izin vermedi. Partililer, yasağa rağmen Milli Park’a doğru harekete geçti. Ancak, bu kez de parka 20 km mesafede jandarma engeli ile karşılaştı. Grubun alana girişine izin verilmedi.

“YEŞİL BURSA’YDI ADIMIZ, BETONA BOĞDULAR, GRİ BURSA OLDU”

Milli Park’a gidişleri engellenen İYİ Partililer, jandarmanın durdurduğu alanda kendilerini sembolik olarak zincire vurdu. Burada basın açıklaması yapan İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, şunları söyledi;

“Önce ovasını bitirdiler. Yeşil Bursa'ydı adımız, betona boğdular, Gri Bursa oldu. Sonra her derde deva havasını yok ettiler. Oksijen deposu şehrin insanları zehir solumaya başladı, nefes almak neredeyse imkansız hale geldi. Ardından da şifa kaynağı suyunu bitirdiler. Gürül gürül akan çeşmeleriyle ünlü Bursa, şimdilerde kuruyan barajlarıyla anılmaya başlandı.

Hani memleket şairi diyor ya;

‘Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim,

Akar suyun, Meyve çağında ağacın, Serpilip gelişen hayatın düşmanı, Sana düşman, bana düşman, Düşünen insana düşman, Vatan ki bu insanların evidir, Sevgilim onlar vatana düşman…'”

O rant düşkünü, o talancı, o acımasız zihniyetli düşman, halen daha doymak bilmiyor a dostlar!..

Yeşilimizi bitirdi, doymadı.

Havamızı kirletti, doymadı.

Suyumuzu yok etti, gene doymadı.

İşte o arsızlar şimdi de gözünü;

Çoktan mazide kalan o güzelim doğamızın, o muhteşem havamızın, o buz gibi suyumuzun kaynağı Uludağ'ımıza dikti!..”

“ULUDAĞ’IMIZI MAHVETMEYE CÜRET EDİYORLAR”

Bursa’nın yaşam kaynağı Uludağ’ın mahvedilmesinin planlandığını dile getiren Türkoğlu, “Bursa'yı parsel parsel satanlar; Maalesef şimdi de ‘Alan Başkanlığı' adı altında, yüzde 71'i orman örtüsüyle kaplı, sadece Bursa'ya değil, Marmara Bölgesi'nin tamamına hayat veren, ülkemizin en görkemli yaşam iksirini, sayısız medeniyetin asırlar boyu yaşam kaynağı olan Uludağ'ımızı mahvetmeye cüret ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Memleket memleket olalı böyle zulüm, böyle talan, böyle arsızlık görmedi!” diyen Türkoğlu, “Öylesine zenginliklerle dolu bir doğa mucizesine sahipsiniz ki… 2543 metre yüksekliğinde ve üzerinde tam 1320 çeşit bitki çeşitliliği bulunuyor. Sadece kendine özgü 32 farklı endemik türünü, dünya literatürüne kaydettirmiş. Sayısız börtü-böcek ve çok sayıda yaban hayvanını bağrına basıyor…” şeklinde konuştu.

“BURSA’NIN YEREL YÖNETİM İRADESİNİN BY-PASS EDİLMESİ DEMEKTİR”

13 bin 024 hektar büyüklüğündeki mucizevi güzelliklerin bugün itibarı ile büyük bir tehdit altında olduğunu söyleyen Türkoğlu, şöyle devam etti;

*Ülkemizin parmakla gösterilen bir doğa cenneti olan Uludağ'ımız, ucu açık bir Alan Başkanlığı yapılanması ile tahrip edilme tehdidi altında bulunuyor. Konu ile ilgili olarak hazırladıkları kanun teklifinde bile niyetleri sarih görünmüyor.

*Mesela; Alan Başkanlığı bünyesinde yer alacak komisyon ve danışma kurulunun üyelerinin çoğunluğu, akademik odaların ortak imzasıyla hazırlanan geniş kapsamlı rapora göre, son derece yanlış bir yapılanmayı içeriyor. Kamu yararına denetim görevi yaparak hizmet üreten meslek odalarından temsilcilerin bulundurulmaması gerçekten çok ama çok manidar. Yani bu komisyonun ya da kurulun oluşma biçiminin dahi, Uludağ'ı koruma amacı taşıdığını söylemek çok zor.

*Bursa'nın varlık nedeni olan en önemli değerini, Bursalıları ve Bursa'nın toplumsal dinamiklerini ikna etmeden yapamazsınız?

*İşte bu nedenle de; Kendimizi, Uludağ Milli Park’nda zincirleyip kilitliyoruz. Arsız zihinlerini, rant ve talan hırsıyla zincirleyip kilitleyen doymak bilmezleri ise; Doğamızı, yeşilimizi, havamızı, suyumuzu, ovamızı, dağımızı yok etmeye yol açacakları için, gereğini yapmak üzere millete havale ediyoruz.