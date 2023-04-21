İYİ Parti’den yeni seçim kampanyası videosu: Yaşatan Türkiye

İYİ Parti, seçim kampanyasının yeni videosunu yayınladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Ne yazık ki bugün, AK Parti iktidarının neden olduğu 20 yıllık yıkımın sonucunda insanlarımız artık yaşayamıyor” sözleriyle başlayan videoda, İYİ Parti’nin 'Yaşatan bir Türkiye inşa etme' vaadi vurgulandı.

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İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik seçim kampanyasını “Türkiye Tarih Yazacak” sloganıyla duyurmuştu. İYİ Parti, ‘Adil, saygılı, nitelikli, güçlü Türkiye’ temalarını işlendiği seçim kampanyasının ‘Yaşatan Türkiye’ başlıklı dördüncü videosu da bugün sosyal medya hesabında yayınlandı.

İYİ Parti'nin “14 Mayıs'tan itibaren milletimize, Cumhuriyet'imizin ikinci asrında Yaşatan Türkiye’yi ve yeni bir toplumsal sözleşmeyi vadediyoruz” mesajıyla yayınladığı videoda, 21 yıllık AKP iktidarları döneminde vatandaşların yaşadığı zorluklara ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin neden olduğu yıkımlara yer verilirken İYİ Parti'nin ‘Yaşatan bir Türkiye inşa etme’ vaadine vurgu yapıldı.

Akşener'in 16 Nisan tarihinde 2023 Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşma ile başlayan video, 6 Şubat depremlerinde kızını kaybeden babanın fotoğrafı ile devam etti.

“İNSANLARIMIZI YAŞATAMADILAR”

Videoda; çöpten yiyecek toplayan yoksul vatandaşların ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen depremzedelerin görüntülerle birlikte Akşener'in şu sözleri yer aldı:

* “Ne yazık ki bugün, AK Parti iktidarının neden olduğu 20 yıllık yıkımın sonucunda insanlarımız artık yaşayamıyor. Bu beceriksiz iktidar yüzünden, içini boğan dertlerden nefes bile alamıyor. Büyük bir afetin asrın felaketine dönüşmesini izlediler. İnsanlarımızı yaşatamadılar.”

AKP iktidarları döneminde erkekler tarafından öldürülen kadınlardan Ceren Özdemir, Özgecan Aslan, Şule Çet, Pınar Gültekin, Emine Bulut, Raziye Oskay ve Dilara Yıldız'ın görüntüleriyle süren videoda, Akşener'in “‘O saatte orada ne işi varmış' diye suçladılar. Cerenleri, Özgecan'ı, Şule'yi, Pınar'ı, Emine'yi, Raziye'yi, Dilara'yı ve daha nice kadını yaşatamadılar” sözlerine de yer verildi.

“DİLEK ÖZÇELİK'İ YAŞATAMADILAR”

Video, 2013 yılında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'tan tedavisi için yardım isteyen ve “Çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda” diye tepki gösteren Dilek Özçelik'in görüntüleri ve Akşener'in “Cebine 50 lira sıkıştırmaya çalıştıkları Dilek Özçelik'i yaşatamadılar” sözleriyle sürdü.

Videoda, geçen yıl bir cemaat yurdunda intihar eden tıp öğrencisi Enes Kara'yı hatırlatan Akşener'in, “Umutsuzluğa hapsettiler. Sesini duymadılar. Yardımına koşmadılar. Enes Kara'yı yaşatamadılar” sözleri de yer aldı.

“FEDAİ ÖĞRETMENİMİZİ YAŞATAMADILAR”

Videonun devamında, KPSS'de yüksek puan almasına rağmen atanamadığı için inşaatta çalışırken hayatını kaybeden öğretmen adayı Fedai Altun'u hatırlatan Akşener'in, “‘En son neyinizi kaybettiniz' sorusuna, ‘Hayallerimi' diye cevap veren Fedai öğretmenimizi yaşatamadılar” sözlerine yer verildi.

“SİNAN ATEŞ'İ YAŞATAMADILAR”

Ankara uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i hatırlatan Akşener'in “Katilleri, azmettiricileri, alçaklığa ortak olanları bilmezden geldiler. Yargı süreçlerine müdahale ettiler. Gencecik bir akademisyenin kanını yerde bıraktılar. Yani Sinan Ateş'i de yaşatmadılar” sözleri de videoda yer buldu.

“ADALETİN KENDİLERİNE LAZIM OLACAĞINI UNUTUYORLAR”

Video, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle 1999 yılında cezaevine girmesini anımsatan Akşener'in, “Adaletin dönüp dolaşıp bir gün en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar” sözleriyle devam etti.

“TÜRKİYE'DE YAŞAMANIN BU KADAR ZOR OLMASINI REDDEDİYORUZ''

Video, Akşener'in, “Devletimizin beceriksiz bir iktidarın elinde içine düşürüldüğü bu acizliği reddediyoruz. Milletimizin içine düşürüldüğü bu çaresizliği reddediyoruz. Türkiye'de yaşamanın bu kadar zor olmasını reddediyoruz. 14 Mayıs'tan itibaren, milletimize, Cumhuriyet'imizin ikinci asrında yaşatan bir Türkiye'yi ve yeni bir toplumsal sözleşmeyi vadediyoruz” sözleriyle sona erdi.

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