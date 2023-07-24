İYİ Partili belediye başkanı istifa etti, AKP rozetini Erdoğan takacak
Aydın’ın İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kaya, bundan sonraki siyasi yaşamına AKP’de devam edeceğini duyurdu. Kaya'ya AKP rozetini yarın Erdoğan'ın takacağı öğrenildi.
Aydın'da İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti’den istifa etti, AKP’ye geçeceğini açıkladı.
İYİ Parti'den seçilen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da geçtiğimiz Kasım ayında partimsiden istifa ederek AKP'ye geçmişti. İstifayla birlikte İYİ Parti’nin Aydın'da Belediye Başkanlığı kalmadı.
MECLİS ARITMETİĞİ
İstifalar öncesi 82 üyeden oluşan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 32 CHP, 12 İYİ Parti, 25 AKP ve 13 MHP'li üye yer alıyordu. Kürşat Engin Özcan'ın ve Kaya'nın istifası ile İYİ Parti’nin sandalye sayısı 10'a düştü.