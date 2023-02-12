İYİ Partili Dikbayır, o fotoğrafa tepki gösterdi: Vicdansızlar

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesi Malatya'da açıklama yaptığı sırada protokolün önündeki çocukların üzerlerinde mont olmayışına tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki gün önce deprem bölgesi Malatya’da açıklama yaptığı sırada, protokolün önünde duran çocukların üzerlerinde mont olmadığı görüldü. İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, sosyal medyadan paylaşılan o fotoğrafa tepki gösterdi.

“BİR TANE BİLE KALBİ KARARMAMIŞ KALMADI MI ARANIZDA?”

Ümit Dikbayır, yaptığı paylaşımda, “Vicdansızlar. Elleri, boyunları açıkta, üstlerinde mont ve kaban olmayan küçücük çocukları poz vermek için önünüze alacak kadar alçalıyorsunuz. Hiçbirinizin aklına gelmedi mi evlatlarımızın üşüyeceği? Bir tane bile kalbi kararmamış kalmadı mı aranızda? Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.

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