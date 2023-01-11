İYİ Partili Kabukcuoğlu: Özel okullar öğretmenlere refahı sağlayacak ücreti ödemeli

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, özel okulların öğretmenleri iş ortağı olarak görmesi ve öğretmenlere gerekli refahı sağlayacak ücreti ödemeleri gerektiğini söyledi.

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İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Kabukcuoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de 70 bin 400 okulda 16 milyondan fazla çocuğun okul öncesi, ilk ve ortaöğretimde eğitim gördüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesinden en büyük payın eğitime ayırıldığını kaydeden Kabukcuoğlu, Türkiye’nin en büyük payı eğitime ayırmasına rağmen istenen sonucu elde edemediğini, bunu uluslararası sınavlarda gördüklerini kaydetti.

Türkiye’de 11 bin 984 özel okulda 1 milyon 560 bin çocuğun eğitim gördüğünü belirten Kabukcuoğlu, özel okulların kendi içinde çözümleyemediği sorunlarının olduğunu vurguladı. Kabukcuoğlu, “Atanmayı bekleyen öğretmenler çok diye onları asgari ücretle çalıştırmak doğru değil. Bu öğretmenlerin öğrenciye gerekli ihtimamı göstermesi mümkün değil. Özel okullar öğretmenleri iş ortağı olarak görmeli, onlara gerekli refahı sağlayacak ücreti ödemeli.” diye konuştu.

Bir yılda 1100 okulun kapanmış olmasının özel okulların varlıklarını devam ettiremediklerinin göstergesi olduğunu belirten Kabukcuoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının, özel okulların kar ve zarar dağılımını bilmesi, mal varlığını hesap etmesi gerektiğini ifade etti. (AA)

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