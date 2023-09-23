İYİ Parti’li Kavuncu’dan gazeteci tutuklamalarına tepki

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Aykırı’nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı'n’ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

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“Sığınmacı karşıtı haberlerde kin ve nefreti yayma” gerekçesiyle gözaltına alınan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report hesabının yöneticisi polisteki sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sığınmacı karşıtlığı üzerinden “halkı kin ve nefrete sürükleme” suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya hesaplarının yöneticileri ile gazeteci Batuhan Çolak hakkında tutuklama kararı verildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, tutuklamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“BU YAKLAŞIMIN ÜLKEMİZİ GETİRDİĞİ DURUM ORTADA”

“Sığınmacı meselesi mevcut iktidarın yol açtığı ve Türkiye’nin geleceğine dinamit döşeyen temel bir sorunumuz haline geldi” diyen Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

-Hükümetin yanlış sığınmacı politikasına ve düzensiz göçe karşıyız. Sorunun çözümü şiddet, eziyet vb. değil diplomasi ve uluslararası hukuk çerçevesinde sığınmacıların ülkelerine geri dönmesidir.

-Ancak bu doğrultuda yayın politikası izleyen gazetecilerin keyfi bir şekilde tutuklanması, iktidarın otoriter ve baskıcı zihniyetini gözler önüne sürüyor.

-Çoğu genç olan bu gazetecilere yapılan, aynı zamanda basın özgürlüğüne darbe vurmaktır. Ancak yetmiyor, tutuklanma süreciyle eş zamanlı olarak bir yayın kuruluşunun Türk Milleti’yle kavgasına şahit oluyoruz.

-‘Millet' kavramını kendince yorumlayan ve ‘Türk Milleti kavramını bilinçli ve kasıtlı bir şekilde hırpalamaya kalkan bu anlayış, ‘vatandaş', ‘millet' ve ‘devlet,' gibi değerlerimizin tanımına sağlıklı bir cevap vermekten her zaman uzak olmuştur. Bu yaklaşımın ülkemizi getirdiği durum da ortadır.

-Her anlamda geriye giden ülkemizin bu duruma düşmesindeki en büyük pay sahibi, vatandaş, millet ve devlet kavramlarını idrak edememiş, idrak etse de daima bu değerlerimizle kavga etmeye çalışan bu zihniyettir.