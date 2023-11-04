İYİ Partili Öztürk’ten Kılıçdaroğlu’na yanıt

CHP 38’inci Olağan Kurultay’ındaki konuşmasında Millet İttifakı ortaklarını kastederek ‘Yükümüz ağırdı. Beni üzen sırtımızdaki hançerlerdi” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ten geldi. Öztürk, “Koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et” ifadelerini kullandı.

Selami AYDIN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP 38'nci Olağan Kurultay'ında yaptığı konuşmada yaptığı “hançer” çıkışı İYİ Parti'den tepki gördü.

Kılıçdaroğlu konuşmasında; “Yükümüz ağırdı. Üstelik hançerle birlikte yükümüz ağır. Ama beni üzen sırtımızdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımızdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler, uzun süredir değişmeyenlerdir. Ama seçiminden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere yanıt TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ten geldi. Öztürk sosyal medya platformu X'de yaptığı paylaşımda; “Sen Selo'ya selam söylemeye devam et. Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay, koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et, sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP Genel Başkanlığı apoleti bile fazlaymış…” ifadelerini kullandı.

“İLLA BEN BEN DİYE ISRAR EDEREK TÜRKİYE'YE AYIP ETTİ”

SÖZCÜ'nün telefonla ulaştığı Öztürk; Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirlediği 3 Mart'taki toplantıyı hatırlatarak; “Orada da illa ben ben diye ısrar ederek Türkiye'ye ayıp etti. Hatta bugün kendi partisinden İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek de ‘“İki belediye başkanımızdan birisi aday yapılmış olsaydı bu cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılmış olacaktı' diye açıklama yaptı. Biz bunu o zaman söyledik diye şimdi sırtından mı hançerlemiş oluyoruz. Esas sırtından hançerlenen biri varsa, Kılıçdaroğlu'nun ‘ben' ısrarı nedeniyle Türk Milleti'dir. O sırtındaki hançer zannettiğin, adaylığınla yok ettiğin milletin umutları, yok ettiğin hayalleridir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kurultayı kazanmaya yönelik olarak değerlendiren Öztürk; “Sadece ve sadece kurultayı kazanmak için yaptığı bir çaba… Başka hiçbir şey değil. Kurultayı kazanmak için at çamuru başkasına… Sen önce aynaya bak. Seçimin sorumluluğunu al. Bu sorumluluk benimdir de… Adaylıkta ısrar eden sensin” diye konuştu.