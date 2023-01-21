İYİ Partili Poyraz: İktidar yine Meral Akşener’in izinde

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek dağıtılacağını açıklaması üzerine İYİ Parti, aylar önce gündeme getirdiği Rüzgar Gülü projesini hatırlattı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "İktidar yine Meral Akşener ve İYİ Parti'nin izinde" dedi.

Mert ÖZ

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İYİ Parti, iktidarın okullarda 5 milyon öğrenciye ulaşacağını duyurduğu “ücretsiz yemek” uygulamasıyla ilgili açıklamada bulundu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ilk kez 2021'de Meral Akşener tarafından açıklanan, öğrencilere ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği dağıtma projesinin, ülke sathında büyük ilgi ve destek gördüğünü, İYİ Parti’nin Antalya – Demre Belediyesi'nden başlattığı pilot uygulamanın, siyasi iktidar tarafından gerekçesiz iptal edilerek engellendiğini hatırlattı.

“VESİLE OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Seçime giderken iktidarın ücretsiz yemek verilecek öğrenci sayısının 5 milyona yükseltileceğini duyurmasını değerlendiren Zorlu, “Öncelikle “1.8 milyon öğrenciye yemek verdik” ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü zaten taşımalı eğitimdeki 1 milyon 248 bin ve yatılı okullarda 400 bin olmak üzere, toplam 1 milyon 648 bin öğrenciye yemek verilmek zorundaydı” dedi.

“Elbette evlatlarımızın faydasına olan adımlara vesile olmaktan memnuniyet duyuyoruz! Varsın bizden proje almaya devam etsinler” ifadelerini kullanan Zorlu, “Ancak buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki; bu yetmez! İYİ Parti iktidarında tüm öğrencilerimize ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeğini birlikte biz sunacağız. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor” şeklinde konuştu.

“İKTİDAR YİNE MERAL AKŞENER’İN İZİNDE”

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ücretsiz yemek uygulamasını duyurduğu sosyal medya paylaşımına cevaben şunları söyledi:

“”Millete başbakan yakışır” derken işte tam da bunu kastediyorduk. Çocuklarımızın gelişimi ve beslenmesi için “Rüzgar Gülü” projesini miri maldır alın kullanın diyerek her fırsatta dile getiren Meral Akşener sayesinde iktidar yine Meral Akşener ve İYİ Parti’nin izinde…”

ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “1,8 milyon öğrenciye ücretsiz olarak verdiğimiz yemek uygulamasını çok yakında 5 milyon öğrenciye çıkarıyoruz. İnşallah 6 Şubat itibarıyla okul öncesi eğitimde yer alan tüm yavrularımıza yemek desteğinde bulunacak, böylece ailelerimizin omuzlarından bir yükü daha almış olacağız” açıklamasını yapmıştı.

İYİ PARTİ’NİN RÜZGAR GÜLÜ PROJESİ

İYİ Parti’nin derin yoksullukla mücadele planı kapsamında hazırladığı Rüzgar Gülü Projesi’nin tanıtımı ilk olarak 2021 yılında yapılmıştı. Projenin pilot uygulaması olarak belirlenen Antalya'nın Demre ilçesinde İYİ Partili ilçe belediyesi tarafından okullarda hayata geçirilmişti. Ancak Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje protokolünü iptal etmişti. Akşener, bir açıklamasında “Rüzgargülü ile okul çağındaki çocuklarımızın eşit, sağlıklı ve ücretsiz beslenmesini sağlayacağız. İstihdam ve ürün ihtiyacıyla çocuklardan büyüklere, çiftçiden üreticiye, dağıtımcıdan her yere, herkes kazanacak. Türkiye eşitlenecek, eşitlendikçe büyüyecek” demişti.