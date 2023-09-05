İYİ Partili Selçuk Türkoğlu, Can Atalay’ı ziyarete gidiyor

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Silivri Cezaevi’nde yatan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay‘ı ziyarete gidiyor.

İsmail SAYMAZ

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Geçen ay Türkiye – İran sınırını kaçak şekilde geçerek, sınır güvenliğinin yetersizliğine dikkat çeken İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret ediyor.

Selçuk Türkoğlu, Adalet Bakanlığı'nın verdiği özel izinle bugün saat 12.30'da cezaevine girip Atalay ile görüşeceğini belirterek, şunları söyledi:

-Biz 600 milletvekiliyiz, 599'u görevinde. Ben İnsan Hakları Komisyonu üyesiyim Can Atalay da aynı komisyonda.

-Fotoğrafı var ama kendisi yok. Aday olabilen birinin seçildikten sonra yargı süreçleri askıya alınması gerekirken, Can Bey'e yönelik olarak yoruma dayalı şekilde hak gaspı olduğunu düşünüyorum

-Gerekçesi ne olursa olsun, haksızlığa uğrayana kimlik sorulmaz diye düşünüyorum. Meclis adına bunu utanç olarak görüyorum. İnsan Hakları Komisyonu üyesi olmam hasebiyle görüşmek istiyorum.