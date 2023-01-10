İYİ Partili Sezgin: Topraklarımızda Rus üssü mü oluşturuluyor?

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Akkuyu Nükleer Santrali içinde kurulması planlanan radara dikkat çekti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a “Topraklarımızda Rus üssü mü oluşturuluyor?” sorusunu yöneltti.

Latif SANSÜR

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İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Akkuyu Nükleer Santraline kurulması planlanan radar sisteminin Türkiye'nin güvenlik stratejisi üzerinde ve silah sistemlerimizin güvenliği bakımından yaratacağı tehditlere ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir dizi soru yöneltti. “Topraklarımızda Rus üssü mü oluşturuluyor?” diye soran Sezgin, kurulması planlanan radar sisteminin askeri nitelikte olup olmadığının açıklanmasını istedi.

“ÜLKEMİZİN GÜVENLİK STRATEJİSİNE TEHDİT”

Akkuyu'nun yüzde 51'nun Rus devlet kurumu Rosatom'un, yüzde 49'unun ise Türkiye Cumhuriyeti içindeki kurum ve kuruluşlara ait olduğunu hatırlatan Sezgin, Bakan Akar'ın yanıtlaması için şu soruları yöneltti:

* Santralin topyekûn yönetimi Rusya’ya ait olacaktır. Bu bağlamda, kurulması planlanan radar sisteminin, Ülkemizin güvenlik stratejisi üzerinde ve silah sistemlerimizin güvenliği bakımından yaratacağı tehditlere ilişkin Bakanlığınızın değerlendirmeleri nelerdir?

* Akkuyu Nükleer Santrali'nin Rusya tarafından denizcilik, depolama, yükleme, boşaltma, taşımacılık ve nakliyecilik gibi, 2010 yılında imzalanan anlaşmada bulunmayan faaliyetler için kullanılmasına müsaade edilmesine ek olarak, radar sisteminin de kurulmasıyla, topraklarımızda adeta bir Rus üssü oluşturulduğu iddiasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

* Uluslararası enerji piyasalarında Ukrayna Savaşı sonrasında ortaya çıkan riskler göz önünde bulundurulduğunda, Akkuyu Santrali ile enerjide Rusya'ya daha bağımlı hale gelmemizi milli güvenliğimiz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?