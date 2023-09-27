İYİ Partili Usta: Seçim öncesi yapılırsa iş tıkanır

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Anayasa değişikliğinin seçim argümanı haline gelmemesi lazım. Seçim öncesi yapılırsa iş tıkanır ve çalışmadan sonuç alınamaz" dedi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 1 Ekim Pazar günü başlayacak 28. Dönem 2. Yasama Yılı’na ilişkin partisinin beklentilerini anlattı.

Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Usta, bütçe görüşmelerinden önce ekonomiyle ilgili bazı adımların atılmasını beklediklerini söyledi.

Usta, yeni dönemde emekli maaşlarının acilen düzenlenmesi için ısrarlı olacaklarını, toplumun ağırlaşan sorunlarının çözümü için hükümeti hem destekleyecek hem de hükümete yol gösterecek bir çalışma içerisinde olacaklarını vurguladı.

Sığınmacı sorunuyla ilgili hükümet yetkililerinin farklı açıklamalar yaptığını ve kafa karışıklığı olduğunu söyleyen Usta, “Sığınmacı konusunun bütün siyasi kaygılardan uzak bir şekilde Meclisin gündeminde alınması gerekir. Meclis sığınmacı konusuna kayıtsız kalamaz. Bunun iyi tartışılması lazım. Gerekirse bir komisyonun kurulup konuyla ilgili çözüm üretilmesi gerekir.” diye konuştu.

Yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Usta, “yeni anayasa” kavramını kullanmaktan ziyade “anayasa değişikliği” kavramını kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

BİZ BUNLARI TARTIŞMAYIZ

İYİ Partili Usta, “Yeni anayasa dediğinizde her şey farklılaşıyor. Baştan itibaren devletin şekli, sistemi, Türk vatandaşlığı, hatta Türk bayrağı bile tartışılıyor. Biz bunları tartışmayız. Bu nedenle anayasa değişikliği kavramını kullanmaktan yanayız.” dedi.

Mevcut Anayasa’da şimdiye kadar çok sayıda değişikliğin yapıldığını anımsatan Usta, şöyle konuştu:

– Elbette Anayasa’da değiştirilmesi gereken hususlar var. Hükümetin parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir düşüncesi olsa buna destek veririz. Ama Cumhur İttifakı’nın böyle bir düşüncesi yok. Anayasa’nın ilk 4 maddesi ile 66. maddesi bizim kırmızı çizgimiz. Bunların hiçbir şekilde müzakere edilmemesi gerekir. Anayasa’nın ilk 4 maddesi ile 66. madde tartışılmadığı sürece bir sıkıntı yok. Daha demokratik, katılımcı, yasama ve yürütmenin hesap verdiği, kuvvetler ayrılığının gerçekleştiği bir anayasa bizim de özlediğimiz bir anayasadır.

SEÇİM ARGÜMANI HALİNE GELMEMESİ LAZIM

– Ayrıca anayasa değişikliğinin yerel seçim sonrasına bırakılmasını istiyoruz. Anayasa, toplumun en üst mutabakat metnidir. Bunu siyasi rekabetin parçası yapmamak gerekir. Anayasa değişikliğinin seçim argümanı haline gelmemesi lazım. Seçim öncesi yapılırsa iş tıkanır ve çalışmadan sonuç alınamaz. Seçim sonrasında Türkiye’nin seçimsiz bir 4 yılı var. Sağduyuya dayalı ve en geniş katılımın sağlandığı anayasa değişikliği bizim de özlemimiz. Bu konuda katkı vereceğiz. İYİ Parti olarak biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Genel Merkezde anayasa değişikliği konusunda bir komisyon oluşturuldu. Hangi maddede nasıl bir değişikliğe ihtiyaç var, Bunlar çalışılıyor. (AA)

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