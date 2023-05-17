İYİ Partili vekil hak etmediği maaşını iade etti

Vekilliği sona eren İYİ Parti'li Ahmet Kamil Erozan, peşin ödenen maaşının hak etmediği 150 bin liralık kısmını büyük uğraş verip iade edebildi. TBMM yönetiminin eski vekillerden parayı istemediği de ortaya çıktı.

Erdoğan SÜZER

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Aday gösterilmediği ya da seçilemediği için milletvekilliği sona eren 314 eski vekile Nisan-Mayıs-Haziran dönemi için 3 aylık peşin ödenen maaşların kalan kısmının iadesi için TBMM yönetiminin herhangi bir işlem başlatmadığı öğrenildi.

314 kişinin vekilliği daha ilk maaş döneminde sona erdiği için Mayıs ve Haziran ayları için ödenen maaşların TBMM Başkanlığına iade edilmesi gerekiyor. Birçok milletvekili, “O maaşları seçim harcamalarında kullandık bitti, gitti” derken İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, “Hak etmediğim maaşı alamam” deyip 150 bin 470 lira 80 kuruşu TBMM'ye iade etti.

YAZILI BAŞVURU İSTEDİLER

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Erozan, milletvekilliğinin sona ereceği kesinleşir kesinleşmez TBMM yönetimini arayarak peşin aldığı maaştan ne kadar iade etmesi gerektiğini sordu. TBMM yönetimi, bu konuda yazılı başvuru istedi. Yazılı başvuru üzerine TBMM yönetimi Erozan'a 150 bin 470 lira 80 kuruşun iade edilmesinin uygun olacağını bildirdi. Erozan da hak etmediğini düşündüğü bu parayı kuruşu kuruşuna Meclis'e iade etti.

Aynı zamanda eski büyükelçi olan Erozan, TBMM yönetiminden milletvekilliğinin sona erdiğine ilişkin bir yazı geldiğini, ancak bu yazıda maaşın iade edilmesi gerektiğine ilişkin hiçbir ifade olmadığını da söyledi. Maaş iadesini tamamen kendi vicdani ve etik anlayışı doğrultusunda yapabildiğini belirten Erozan, “Milletvekilliği sona erenlere gönderilen yazıda kimlik kartları, araçların durumu ve sağlık harcamalarının bundan sonra nasıl yönetileceği gibi konular var, ancak maaşın iadesiyle ilgili hiçbir uyarı yok. Çok ilginç” dedi.

HALKIN PARASINI ARAYAN SORAN YOK

SÖZCÜ, “Vekiller gitti, maaşları da götürdü” başlığıyla milletvekilliği sona erdiği halde peşin aldıkları 3 aylık maaşın kalan kısmını iade etmeyen 314 eski vekile dikkat çekmişti. Milletvekillerine Nisan-Mayıs-Haziran dönemi için 3 aylık peşin 222 biner lira maaş ödenmiş, ancak bunlardan 314'ünün vekilliği seçimlerin ardından sona ermişti. Dolayısıyla eski vekillerin, nisan maaşlarını bırakıp mayıs ve haziran aylarına ilişkin iki aylık maaşı iade etmesi gerekiyordu. Bir çok vekil geçmiş yıllarda olduğu gibi iade yapmadı, TBMM yönetimi de paranın peşine düşmedi.

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