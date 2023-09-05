İYİ Partili vekilden Can Atalay ve Barış Pehlivan’a ziyaret

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Gezi Parkı davası tutuklusu avukat Can Atalay ve gazeteci Barış Pehlivan’ı tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti. Türkoğlu, "Millet iradesiyle seçilmiş bir milletvekilinin bulunması gereken yer demir parmaklıklar arkası değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki görev yeridir. ” dedi.

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Ülkücü kimlikli bir milletvekili olan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, sosyalist gelenekten gelen ve 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde TİP’ten Hatay Milletvekili seçilmesine karşın cezaevinden tahliye edilmeyen Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay ile gazeteci Barış Pehlivan'ı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

“ADALET, NETİCEDE BÜTÜN HERKESE LAZIMDIR”

Ziyaret sonrası cezaevi önünde açıklama yapan Türkoğlu, şöyle konuştu:

“Tablo şudur. Öncelikle kendisiyle yapmış olduğumuz bir saati aşan süredeki görüşmede, hukuki durumuyla alakalı tekraren silsile hâlinde gözden geçirdik. Kendisinin cezaevinde sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Ancak bundan önce pek çok örneğinin yaşandığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının ve içtihatlarının apaçık ortada durduğu hâlde kazanılmış hakkının, yani milletvekilliği hakkının verilmemesi, bu yargılamaların durdurulmaması, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının Can Atalay'a gelince çifte standartla birlikte işletilmemesinin ağır bir mağduriyetini yaşamakta.

Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Adalet, neticede bütün herkese lazımdır. Kanunları çıkaran Meclis'in ilk önce kendi mensupları için bu adaletin işletilmesi gerekmektedir.”

“DESTEK OLDUĞUMUZU SÖYLEMEK ÜZERE GELDİM”

“Anayasa Mahkemesi kararlarının çok açık bir şekilde orta yerde durduğu, bundan önce gerek Mustafa Balbay, gerek gerek (Sebahat) Tuncel, gerek (Ömer Faruk) Gergerlioğlu gibi örneklerde işletilen aynı kararın bir an önce de Can Atalay için işletilmesi, seçilmiş olduğu Hatay'ın temsilcisi olarak 1 Ekim 2023'te Meclis'in açılışında Can Atalay'ın da orada olması gerektiğini düşündüğümüzü, inandığımızı, kendisinin bu adalet ve özgürlük mücadelesine şahsen ve grubumuz adına destek olduğumuzu söylemek üzere geldim.

Kendisinin sağlığı yerinde. Herkese çok selamı var. İnşallah 1 Ekim'de Meclis açıldığında o da Meclis'te ve görevinin başında Hatay'ın temsilcisi olarak, onların vekili olarak görev yapmak istediğini iletti. Ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.”

“TAM ANLAMIYLA BİR HUKUK GARABETİ”

Selçuk Türkoğlu, gazeteci Barış Pehlivan ziyaretiyle ile ilgili de şunları söyledi:

“Tam anlamıyla bir hukuk garabeti orada da var. Yaklaşık 7 ay daha, normalde 15 Temmuz'da bizim TBMM'de çıkarmış olduğumuz torba yasada yer alan ve 5 yılın altında ceza alanlarla alakalı bu tekraren dönüş süresiyle ilgili bir tek Barış Pehlivan faydalandırılmamış. Burada da çok anormal bir çifte standart ve hukuk ihlali var. Bununla alakalı da gerekli girişimleri kendi avukatları yapıyor, biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takipçisi olacağız.”

“PARMAKLIKLAR ARKASINDA DEĞİL, TBMM’DE OLMALI”

Türkoğlu, Can Atalay için Anayasa'nın 83’üncü maddesinin son derece açık olduğunu ifade ederek, “Hiç yorum gerektirmeyen bir maddedir. Milletvekili adayı olabilmiş, o hakkı kullanabilmiş ve millet iradesiyle seçilmiş bir milletvekilinin bu saatten sonra bir an önce bulunması gereken yer demir parmaklıklar arkası değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görev yeridir. Bir an önce olması için orada da takibi noktasında da biz üzerimize düşeni yapacağız” dedi.