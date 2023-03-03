İYİ Partili vekillerden peş peşe açıklamalar

Meral Akşener'in siyaset arenasına bomba gibi düşen açıklamalarının ardından İYİ Partili isimler de görüşlerini paylaştı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Altı Masa’yı dağıtma kararı sonrası Ankara’da tansiyon yükseldi. Akşener’in konuşmasının ardından bazı İYİ Partili isimler şu açıklamaları yaptı:

Ümit Dikbayır (İYİ Parti Sakarya Milletvekili): Siyaset tarihimiz bize göstermiştir ki; Milletimiz bir ırmaktır, ve önünde hiçbir set duramaz. Millete rağmen değil, milletimiz için siyasette kararlıyız. Müsterih olun; Milletimiz ne diyorsa o olacak, Türkiye İYİ olacak!

Ömer Karakaş (İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı): Sayın Kılıçdaroğlu'dan verdiği sözün arkasında durmasını bekliyoruz. “Daha önce 6'lı masada biri dahi itiraz ederse ben aday olmam” demişti. Biz milletin sesiyiz. Biz itiraz ediyoruz. Milletle inatlaşılmaz. Millet dayatma kabul etmez. Millete rağmen siyaset yapılmaz.

Erhan Usta (İYİ Parti Grup Başkanvekili): 100 yıl önce olduğu gibi, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

İsmail Tatlıoğlu (İYİ Parti TBMM Grup Başkanı): Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar…

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