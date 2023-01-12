İYİ Partililerden hastane önünde açıklama: Ciddi bir şey yok

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Turhan Çömez,, kalp çarpıntısı şikayetiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan Genel Başkan Meral Akşener'in tetkiklerinde ciddi bir sorun tespit edilmediğini bildirdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çarpıntı şikayetiyle bu akşam Ankara Güven Hastanesi'ne gitti. Parti yöneticileri ve hastane yönetimi burada basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.

POYRAZ: KENDİSİ BU AKŞAM BURADA KALACAK

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, bugün Genel Merkez çıkışında kalp çarpıntısı şikayetiyle Güven Hastanesi'ne geldiler. Doktorlarımız bu konuyla ilgili gerekli tetkikleri yaptılar. Tetkikler sonucunda ciddi bir şey olmadığına ilişkin bizi bilgilendirdiler. Kendisi bu akşam burada kalacak. Konuyla ilgili detayları sayın doktorlarımız verecekler. Dua eden, arayan herkese buradan teşekkür ediyorum.”

PROF. DR. ÖZPOLAT: YAPILAN TETKİKLERDE BİR PROBLEM SAPTANMAMIŞTIR

Ankara Güven Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Berkant Özpolat, Akşener'in sağlık durumu için, “Akşener, bugün bir çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmamıştır. İnşallah, hayırlısıyla yarın taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.

“YARIN TABURCU EDİLMESİ PLANLANIYOR. ENDİŞE EDECEK BİR ŞEY YOK”

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Turhan Çömez ise şunları söyledi:

“Bu akşam Sayın Genel Başkanla Genel Merkez'deki toplantı esnasında kendisi bir çarpıntı hissettiğini ifade etti. Hepiniz biliyorsunuz, çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Bu çarpıntı şikayeti üzerine biz hastaneye gelmeyi uygun gördük. Güven Hastanesi'nin Acil Servisi'nde tetkikleri yapıldı. Bütün tetkikler tamamlandı. Bu gece gözlem amacıyla hastanede tutulacak ve yarın taburcu edilmesi planlanıyor. Endişe edecek bir şey yok. Merak eden tüm yurttaşlarımıza, tüm Türkiye'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Sağlık konusunda bir sıkıntısı yok son derece sağlıklı.” (ANKA)

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