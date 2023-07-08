İYİ Parti’nin acı günü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap’ın vefat etti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitter hesabından ölüm haberini paylaştı.
Akşener, mesajında şu ifadelere yer verdi:
-Değerli kardeşimiz, Teşkilat Koordinatörümüz Süleyman Sırrı Özdolap’ı maalesef kaybettik.
-Merhum için Yüce Allah’tan rahmet diliyorum, sevenlerine ve ailesine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.