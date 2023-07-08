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İYİ Parti’nin acı günü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayınlanma: 16:10 - 08 Temmuz 2023 Güncellenme:
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İYİ Parti’nin acı günü

İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap’ın vefat etti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitter hesabından ölüm haberini paylaştı.

Akşener, mesajında şu ifadelere yer verdi:

-Değerli kardeşimiz, Teşkilat Koordinatörümüz Süleyman Sırrı Özdolap’ı maalesef kaybettik.

-Merhum için Yüce Allah’tan rahmet diliyorum, sevenlerine ve ailesine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

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