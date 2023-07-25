“İYİ Parti’nin protokolden haberi vardı” iddiasına yanıt

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokolü "gizli protokol" olarak nitelendirerek, partisinin haberi olduğu yönündeki iddiaya yanıt verdi.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın protokolden “İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener’in haberi olduğu” yönündeki iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Kürşad Zorlu, 24 Mayıs 2023 tarihli 7 maddeden oluşan mutabakat metniyle ilgili bilgileri olduğunu, buna ilişkin olumsuz düşüncelerinin bulunmadığını ve bu kapsamda Özdağ ile bir görüşmenin yapılabileceğini kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

“BU HUSUS İYİ İRDELENSİN”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, “iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokol” sözünü hatırlatan Zorlu, şunları kaydetti:

“Söyler misiniz, iki kişinin namusuna emanet edilen bir gizli protokolü kim nasıl önceden bilebilir? Neden böyle bir ifade kullanılmış, bu husus iyi irdelensin dedik. Üstelik o süreçte bizim açımızdan bakanlıkların hangisinin hangi partiye, kime verileceği konusu, seçim sonuçlarına bırakılmış bir konudur. Dolayısıyla bir kez daha ifade etmek isteriz ki bizim bu gizli protokolden bilgimiz bulunmamaktadır.”

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